Aydın\'da Zafer Bayramı Resepsiyonu

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Aydın Valisi Osman Varol'un ev sahipliğinde DSİ Misafirhanesi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda kent protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri ve davetliler bir araya geldi. Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda davetliler bir süre sohbet ederek bayram coşkusunu birlikte yaşadı. Program kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi de sahnelendi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği mücadelenin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Kurtuluş Savaşı sürecinde Aydın'ın büyük sıkıntılar yaşadığını ve mücadelenin ne anlama geldiğini en iyi bilen illerden biri olduğunu belirten Varol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un Cumhuriyet'in kuruluşunun da önünü açtığını söyledi. Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğini koruyarak her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini vurgulayan Varol, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Kentte gün içerisinde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ardından düzenlenen resepsiyonla resmi kutlama programı sona erdi.