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Aydın'da 40 bin 363 engelli vatandaş yaşıyor - Son Dakika

Aydın'da 40 bin 363 engelli vatandaş yaşıyor

21.02.2022 09:24
Aydın'da 40 bin 363 engelli vatandaş yaşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın'daki toplam engelli sayısına ilişkin verileri paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın'daki toplam engelli sayısına ilişkin verileri paylaştı. Toplamda 40 bin 363 engelli vatandaşın yaşadığı Aydın'da, ayrıca 8 bin 840 kişiye evde bakım yardımı ödemesi yapıldığı bildirildi.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, Efeler'de 10 bin 45, Nazilli'de 5 bin 646, Söke'de 5 bin 245, Kuşadası'nda 3 bin 66, İncirliova'da 2 bin 476, Çine'de 2 bin 379, Didim'de 2 bin 217, Germencik'te bin 981, Bozdoğan'da bin 321, Koçarlı'da bin 239, Kuyucak'ta bin 111, Köşk'te bin 38, Karacasu'da 799, Sultanhisar'da 724, Karpuzlu'da 439, Buharkent'te 435 ve Yenipazar'da ise 402 engelli vatandaşın yaşadığı belirtildi.

En az engelli Yenipazar'da yaşıyor

Toplamda 22 bin 153 erkek ve 18 bin 210 kadın olmak üzere 40 bin 363 engellinin yaşadığı Aydın'da, Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanelere başvurmamış ve hizmet almak için devletle temasa geçmemiş bireylerin yer almadığının da belirtildiği verilere göre, en çok engellinin Efeler, en az engellininse Yenipazar'da yaşadığı ortaya çıktı. Ayrıca Aydın'da 2021 yılında 8 bin 840 kişiye evde bakım yardımı ödemesi olarak da 188 milyon 169 bin lira yapıldığı bildirildi. - AYDIN

Aydın'da 40 bin 363 engelli vatandaş yaşıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yenipazar, Engelli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 40 bin 363 engelli vatandaş yaşıyor - Son Dakika


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