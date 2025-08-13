Aydın'da 509 Bin Büyükbaş Hayvan Aşılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın'da 509 Bin Büyükbaş Hayvan Aşılanıyor

Aydın\'da 509 Bin Büyükbaş Hayvan Aşılanıyor
13.08.2025 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 17 ilçede toplam 509 bin büyükbaş hayvan, şap hastalığına karşı aşılanıyor.

Aydın genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 17 ilçede toplam 509 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hastalığın görüldüğü Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi'nde, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman ile Söke İlçe Müdürlüğü personeli tarafından hayvanların sağlık durumları incelendi. Çalışmalarda, yetiştiricilere aşılama başta olmak üzere hastalıkla mücadelede kullanılacak yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı ve üreticilerin talepleri dinlendi. İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 17 ilçedeki toplam 509 bin büyükbaş hayvanın aşılanmasına devam ediliyor.

Aşılama sayesinde hastalığın yayılmasının önlenmesinin hedeflendiğini belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaprığı açıklamada "Şap hastalığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, hastalığın görüldüğü Söke ilçemize bağlı Serçin Mahallesi'nde İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman ile birlikte Söke İlçe Müdürlüğü personeli tarafından hayvanların sağlık durumları incelenerek, hastalıkla mücadelede aşılamanın önemi ve diğer yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı ve yetiştiricilerin talepleri dinlendi. Şap hastalığıyla mücadele amacıyla, 17 ilçemizdeki 509 bin büyükbaş hayvanın aşılama çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da 509 Bin Büyükbaş Hayvan Aşılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik 60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı İlk aldığı şey bakın neymiş Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı! İlk aldığı şey bakın neymiş
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

08:55
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
01:19
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:57
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
13:51
İclal Aydın’ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
13:45
“Deprem olmaz“ denilen il için uykuları kaçıracak uyarı Uzmanı büyüklük bile verdi
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı! Uzmanı büyüklük bile verdi
13:31
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
13:29
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
13:16
Ali Koç’tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
13:07
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 09:24:41. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da 509 Bin Büyükbaş Hayvan Aşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.