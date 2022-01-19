Aydın'da 537 adet 'tehlike arz eden köpek' kayıt altına alındı - Son Dakika

Aydın il genelinde 'tehlike arz eden köpek ırkları' kapsamında bulunan 537 adet köpeğin kayıt altına alındı.

Temmuz ayında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna göre 14 Temmuz 2021 tarihinden önce sahiplenilmiş olan American Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire Terrier, Americab Bully ırkı 'tehlike arz eden köpek ırkları' grubunda yer alan köpeklerin 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılıp Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Petvet kayıt sistemine kaydedilmeleri istenmişti. Kanun kapsamında Aydın'da belirtilen süre içerisinde 'tehlike arz eden köpek ırkları' kapsamında 537 adet köpek kayıt altına alındı.

Kayıt ettirilmeyen köpeklere el konularak, sahipleri cezalandırılacak

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Buna göre İlimizde İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile serbest Veteriner Hekimler tarafından 537 adet "tehlike arz eden köpek ırkları" grubunda yer alan köpeğin sisteme kayıtları gerçekleştirilmiştir. Bu süre kapsamında hayvanlarını kayıt altına aldırmayana hayvan sahiplerine hayvan başına 14 bin 982 TL idari para cezası verilecek ve bu hayvanlara el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecektir. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan hayvanlar, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacaktır. Buna aykırı hareket eden hayvan sahiplerine 14 bin 982 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bu hayvanları sokağa terk edenlere ise 40 bin 860 TL idari para cezası verilecektir. Ayrıca konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca yayımlanan 2021/48 sayılı genelgenin yürürlüğe girdiği 07.12.2021 tarihinden önce gebe kalan American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, doğum yapması ve yavruların 4 aylık olana kadar beklenip, kısırlaştırıldıktan sonra kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN