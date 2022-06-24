Aydın'da AFAD gönüllüleri orman yangınlarına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da AFAD gönüllüleri orman yangınlarına hazırlanıyor

24.06.2022 09:50
Aydın'da AFAD gönüllüleri orman yangınlarına hazırlanıyor

Aydın'da AFAD gönüllülerine yönelik, AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürlüğü ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ve Halk Eğitim Merkezi üzerinden sertifikalandırılan 'Orman Yangınları Müdahale Eğitimi' veriliyor.

Aydın'da AFAD gönüllülerine yönelik, AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürlüğü ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ve Halk Eğitim Merkezi üzerinden sertifikalandırılan 'Orman Yangınları Müdahale Eğitimi' veriliyor.

Aydın'da AFAD gönüllülerine verilen çeşitli eğitimler aralıksız olarak sürüyor. Bu çerçevede AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürlüğü 3 etapta yaptığı program ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllerine yönelik 'Orman Yangınları Müdahale Eğitimi' düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi üzerinden sertifikalandırılan gönüllüler Aydın ve çevresinde meydana gelebilecek orman yangınlarında destek amaçlı görev alabilecek. AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2 etap daha sürecek eğitimlerle yaklaşık 200 gönüllümüz eğitimlerini tamamlamış olacak" denildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Fiyatı altınla yarışıyor! Arı sütünün kilosu 15 bin liradan satılıyor Fiyatı altınla yarışıyor! Arı sütünün kilosu 15 bin liradan satılıyor Aydın'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam bulundu Aydın'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam bulundu
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da AFAD gönüllüleri orman yangınlarına hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:42 Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:51:16. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da AFAD gönüllüleri orman yangınlarına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement