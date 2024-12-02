Aydın'da Ağaç Bakım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Aydın'da Ağaç Bakım Çalışmaları Başladı

Aydın\'da Ağaç Bakım Çalışmaları Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Denizli Bulvarı'nda ağaç bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar, ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılıyor.

02.12.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Denizli Bulvarı üzerinde ağaç bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve trafik güvenliğini arttırmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Denizli Bulvarı üzerinde çalışma başlattı. Bulvar üzerindeki yoğun araç trafiğine karşı gerekli önlemlerin alınarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde ağaçların sağlıklı büyümesi ve şehrin estetik görünümünün iyileştirilmesi amacıyla budama işlemi gerçekleştiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ağaçlar, şehri güzelleştiren ve hava kalitesini artıran önemli varlıklardır. Bu nedenle, onların bakımlarını düzenli olarak yapıyoruz. Aydın'ı daha yeşil ve sağlıklı bir şehir yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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