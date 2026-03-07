"Ak Parti'ye Üye Olmadığı" İçin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İşten Çıkarıldığını İddia Eden İşçi, Hukuk Mücadelesi Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Ak Parti'ye Üye Olmadığı" İçin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İşten Çıkarıldığını İddia Eden İşçi, Hukuk Mücadelesi Başlatıyor

07.03.2026 10:41  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Ömür Akkız, AK Parti'ye üye olma baskısı nedeniyle işten çıkarıldığını öne sürerek hukuk mücadelesi başlattığını duyurdu. Akkız, bu süreçte yaşadığı mobbing ve diğer işçilerle ilgili endişelerini paylaştı.

(AYDIN) - Aydın'da " AK Parti'ye üye olmadığı için Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden çıkarıldığı" iddiasıyla hukuk mücadelesi başlatan işçilere bir yenisi daha eklendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 11 yıllık çalışanı Ömür Akkız, "Şu an avukatım aracılığıyla gerekli işlemleri başlatacağım. Benden önce çıkartılan pek çok arkadaşım var. Benden sonra da bu süreç devam edecektir" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinden sonra Belediye bünyesinde çalışan işçilere AK Parti'ye üye olma baskıların devam ettiği ileri sürüldü. Son olarak "AK Parti'ye üye olmayı kabul etmediği" için işten çıkarılıdığını iddia eden 11 yıllık Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ömür Akkız, hukuk mücadelesi başlattığını bildirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) saha sorumlusu görevi yürüten Ömür Akkız, AK Parti'ye üye olmaları için baskı yapıldığı ileri sürdü. Akkız, şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığında 2015 Mart ayından beri çalışmaktayım. Ne yazık ki kötü bir süreç yaşıyoruz. 17 ilçenin ASKİ saha sorumlusuyum, aynı zamanda Abone İşleri Daire Başkanlığının Daire şefiyim. Öncelikle beni AK Parti'ye üye yapmak istediler. Bunda da beni kullandılar. Bütün personele bunu iletmemi istediler. Bu süreçten sonra çalkantılı bir sürece girdik. Ne yazık ki Bozdoğan'a okuma personeli olarak sürüldüm. Bundan şeref duyuyorum. Hiçbir şekilde önemli değil, lakin şefliğimin düşürülmesinde bir usulsüzlük vardı. Bunlar hiçbir şekilde bana tebliğ edilmedi. Bu süreçte mobbingle karşılaştım. Görev yerime gittiğim süreçte de bana hiç bir iş verilmedi. Sabahtan akşama kadar orada bomboş bir şekilde oturdum. Ne yazık ki hiçbir şekilde maaşım yatmadı. Bu süreçten itibaren hukuk mücadelesine devam etmeye karar verdim. Şu an avukatım aracılığıyla gerekli işlemleri sağlayıp devam etmek istiyorum. Benden önce çıkartılan pek çok arkadaşım var. Benden sonra da bu süreç devam edecektir. Umarım birlik beraberlik içinde haklarımızı almak için elimizden geleni yapalım. Hakkımızı sonuna kadar alacağız. Hiçbir şekilde vazgeçmeyin."

Kaynak: ANKA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Ak Parti'ye Üye Olmadığı' İçin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İşten Çıkarıldığını İddia Eden İşçi, Hukuk Mücadelesi Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 11:54:33. #.0.4#
SON DAKİKA: "Ak Parti'ye Üye Olmadığı" İçin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İşten Çıkarıldığını İddia Eden İşçi, Hukuk Mücadelesi Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.