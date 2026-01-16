Davutlar Mahallesi'nin altyapısı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile güçleniyor - Son Dakika
Davutlar Mahallesi'nin altyapısı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile güçleniyor

Davutlar Mahallesi\'nin altyapısı Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin çalışmaları ile güçleniyor
16.01.2026 09:59  Güncelleme: 10:02
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü, Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yapım çalışmaları ile altyapıyı güçlendiriyor. 3,5 milyon TL maliyetle süren projede, modern kanalizasyon hattı imalatı devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'ın dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor.

ASKİ tarafından, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde altyapıyı güçlendirmek amacıyla başlatılan kanalizasyon hattı yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Mahallenin mevcut ve gelecekteki altyapı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hayata geçirilen proje kapsamında, modern ve uzun ömürlü kanalizasyon hattı imalatı sürdürülüyor. Toplam 3 milyon 500 bin Türk Lirası maliyetle yürütülen yatırımda, ASKİ ekipleri sahada titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde olduğu gibi Kuşadası Davutlar Mahallemizde de altyapıyı güçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor. ASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu yatırımla, mahallemizin altyapısını daha modern ve güçlü hale getiriyoruz. Kentimizin dört bir yanında hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kuşadası, Davutlar, Politika, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

