Aydın genelinde altyapı çalışmaları sürüyor

Aydın genelinde kanalizasyondan yağmur suyu hatlarına kadar yürütülen altyapı çalışmaları devam ederken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Aydın'ın tüm ilçelerinde altyapı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına yönelik yürütülen çalışmalarla ilçelerin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek hızlı ve kalıcı çözümler üretiliyor. Bu kapsamda güncel olarak, Bozdoğan ilçesi Alhisar, Örmepınar, Hıdırbaba ve Yeni Mahalle mahallelerinde, Buharkent ilçesi ilçe merkezi, Savcıllı ve Feslek mahallelerinde, Çine ilçesi Sarnıç, Alabayır, Cumhuriyet ve Topçam mahallelerinde çalışmalar devam ediyor. Didim ilçesi Akbük, Fevzipaşa, Cumhuriyet ve Altınkum mahalleleri ile Efeler ilçe merkezi, Dalama, Alanlı, Dereköy, Zeybek, Efeler, Ilıcabaşı ve Baltaköy Mahallelerinde de ASKİ ekipleri sahada görev yapıyor. Germencik ilçesi Ortaklar, Mursallı ve Bozköy mahallelerinde, İncirliova ilçesi Sandıklı, Arpadere ve Acarlar mahallelerinde, Karacasu ilçesi Bahçeköy, Yaykın, Yenice ve Yolaltı mahallelerinde altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Karpuzlu ilçesi Gölcük Mahallesi, Koçarlı ilçesi Bağarcık, Boğaziçi ve Orhaniye mahalleleri ile Köşk ilçesi Çarşı, Akçaköy ve Ilıdağ mahalleleri de çalışmaların yürütüldüğü noktalar arasında yer alıyor. ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ayrıca Kuşadası ilçesi Ege, Kadınlar Denizi, Hacıfeyzullah, Güzelçamlı, Cumhuriyet ve Yavansu mahallelerinde, Kuyucak ilçesi Yeni, İğdecik ve Karapınar mahallelerinde, Nazilli ilçesi İsabeyli ve Dallıca mahallelerinde, Söke ilçesi Yenicami, Yenikent ve Fevzipaşa mahallelerinde, Sultanhisar ilçesi Atça ve İncealan mahallelerinde ve Yenipazar ilçe merkezi, Hükümet ile Eğridere mahallelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek "Aydınımızın tüm ilçelerinde altyapı hizmetlerimizi planlı ve eş zamanlı şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. ASKİ ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Hemşehrilerimizi hizmetlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN