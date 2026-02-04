Aydın Büyükşehir\'den Koçarlı\'ya altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde, Aydın'ın tüm ilçelerinde sürdürülen altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile kazanan Aydın ve Aydınlılar oluyor.

Planlı şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Koçarlı ilçesi Çulhalar ve Timinciler Mahalleleri içme suyu terfi hattı ile isale hattı yapım işi başlatıldı. Kente uzun yıllar daha hizmet edecek bir altyapı kazandırılması için gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda 4 bin 900 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 6 adet tahliye yapısı ve 9 adet vantuz yapısı yapılacak. 6 milyon 900 bin Türk Lirası yatırım bedelli projenin tamamlanması ile birlikte bölgenin içme suyu altyapısı daha modern hale getirilecek. Aydın'ın tüm ilçelerinde yatırım ve projelerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde altyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyor, kentimiz için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN