Aydın'da Ata Tohumları Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Ata Tohumları Projesi Devam Ediyor

Aydın\'da Ata Tohumları Projesi Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Ata tohumları projesi kapsamında fidanlıklarında ürettiği fideleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıyor. Bozdoğan'da gerçekleştirilen dağıtımda 25 bin fide, vatandaşlara ulaştırıldı.

06.05.2025 14:57  Güncelleme: 15:00
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen Ata tohumları projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda Ata tohumlarından üretilerek yetiştirilen fideler, ilçelerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.

Başkan Çerçioğlu'nun öncülüğünde yetiştirilen Ata tohumlarından alan vatandaşlar bahçelerinde üretim yaparak hem sağlıklı ve doğal ürünler elde etme imkanı buluyor hem de Ata mirası tohumların yaşatılmasına katkı sağlıyor. Tüm ilçelerde devam eden fide dağıtımı Bozdoğan'da da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, 25 bin fideyi Bozdoğanlılar ile buluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata tohumlarının yaygınlaşması ve üretiminin devamlılığının sağlanması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemizin fidanlıklarında Ata tohumlarından yetiştirdiğimiz fidelerimizi halkımıza ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hem Ata tohumlarının üretiminin devamlılığını hem de gelecek nesillere ulaştırılması sağlıyoruz. Gelecek nesillerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ata tohumlarını gelecek nesillere taşımanın çok önemli olduğunu ifade eden Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Özlem Başkanımıza ilçemizde gerçekleştirdiği çalışmalar ve her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce fideyi Bozdoğanlılara ücretsiz bir şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği için teşekkür ederiz" dedi.

Dağıtılan fidelerden alan vatandaşlar, çalışmalarından ve hassasiyetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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