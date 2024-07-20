Aydın'da Bayılan Yolcu Otobüs Şoförü Tarafından Hastaneye Yetiştirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, halk otobüsü içinde bayılan bayan yolcu, güzergahından çıkıp korna çalan şehiriçi şoförü Mustafa İlan tarafından hastaneye yetiştirildi. Rahatsızlanan yolcusu için güzergahından çıkarak hastaneye giden İlhan'ın duyarlı davranışı diğer yolcular tarafından takdir edilirken, o anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Aydın'da Efeler ilçesinde şehir içi ulaşım hizmeti veren S.S. 133 Nolu Özel Halk Otobüslerinin 4 numaralı hattında görev yapan otobüs şoförü Mustafa İlan, 18 Temmuz 2024 günü saat 18.35 civarında Beycamii durağından binen bir yolcunun aniden baygınlık geçirmesi üzerine, güzergahını değiştirerek yolcusunu Aydın Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Rahatsızlanan genç bayana otobüste bulunan diğer yolcular tarafından ellerine ve yüzüne su sürülerek yardım edildi. Yolcunun fenalaştığını fark eden ve zaman kaybetmeden otobüsünü en kısa sürede hastaneye yönlendiren Mustafa İlan, yolcuyu acil servise teslim etti. Sağlık çalışanlarının hızlı müdahalesiyle genç kız tedaviye alınırken, İlan'ın duyarlı davranışı yolculardan da büyük takdir topladı. Rahatsızlanarak baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye bırakan İlan, otobüste bulunan diğer yolcular ile birlikte güzergahına devam etti. Bayan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar, saniye saniye araç kamerasına yansıdı

Durakta araca binen genç kız, arka tarafa ilerledikten kısa bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Genç kızın bayıldığını fark eden vatandaşlar şoföre seslenerek ambulans istediler. Zaman kaybetmeden önemli bir durum olabileceği düşüncesiyle genç kıza müdahale edilmesi için midibüsün yönünü acil servise çeviren İlhan, korna basarak diğer araçlardan yol istedi. İlhan, genç kızı hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırırken, o anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İnsanlık namına üstümüze düşen görevi yaptık"

İnsan canının her şeyden önemli olduğunu belirten otobüs şoförü İlan; "Bulvardan yukarıya çıkıyordum. Bey Camii önüne geldim. Bu olay yaşandı. Zaten arabaya binerken rengini beğenmedim. Pek keyfi yok gibiydi. Sonra arka tarafa geçti, bir anda düşüp bayılma gibi bir şey yaşandı. Yolcular söyleyince, toparlanın dedim. Hemen acile yetiştirdim. Acile gittim hastaneye teslim ettim kardeşimizi. Aniden yapılması gereken görevimi yaptım. Çünkü insanlık namına bizim üstümüze düşen görev budur yani. Bizim de evladımız olabilir. Kim olursa olsun, bir şoför olarak yapılması gerekeni yaptık. İnşallah kardeşimize şifalar dilerim. Yetiştirdik yetişmesi gereken yere. İnşallah daha iyi olur" dedi. - AYDIN