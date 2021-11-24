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Aydın'da bin 447 yeni araç trafiğe çıktı - Son Dakika

Aydın'da bin 447 yeni araç trafiğe çıktı

24.11.2021 00:58
Aydın'da bin 447 yeni araç trafiğe çıktı

Aydın'da, Ekim ayında araç sayısında yüzde 4,6 artış yaşanırken, son 1 ayda bin 447 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Aydın'da, Ekim ayında araç sayısında yüzde 4,6 artış yaşanırken, son 1 ayda bin 447 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da 2020 yılı Ekim ayında toplam araç sayısı 472 bin 823 iken, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 oranında bir artış göstererek 494 bin 751'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 195 bin 578'e ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 195 bin 578 adet otomobil, 10 bin 481 adet minibüs, 2 bin 820 adet otobüs, 75 bin 385 adet kamyonet, 9 bin 409 adet kamyon, 148 bin 268 adet motosiklet, 51 bin 886 adet traktör ve 924 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 17,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 8 bin 822 adet ile motosiklette gerçekleşti.

12 bin 277 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Ekim ayında Aydın'da toplam 12 bin 277 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 7 bin 636 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 272 adet ile kamyonet, bin 248 adet ile motosiklet, 642 adet ile traktör, 227 adet ile minibüs, 181 adet ile kamyon, 58 adet ile otobüs ve 13 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 447 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Ekim ayında toplam bin 447 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 660 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 403 adet ile otomobil, 195 adet ile kamyonet, 147 adet ile traktör, 37 adet ile kamyon, 4 adet ile özel amaçlı araçlar ve 1 adet ile minibüs geldi. - AYDIN

Otomobil, Tragger, Aydın, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da bin 447 yeni araç trafiğe çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da bin 447 yeni araç trafiğe çıktı - Son Dakika
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