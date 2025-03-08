Aydın'da Birlik Toplantısı: Milletvekilleri Gelecek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Aydın'da Birlik Toplantısı: Milletvekilleri Gelecek İçin Bir Araya Geldi

Aydın Ticaret Odası'nda yapılan birlik toplantısında Aydın milletvekilleri bir araya geldi. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın'ın geleceği için çözüm üretme amacıyla bir araya gelindigini vurguladı.

08.03.2025 15:50  Güncelleme: 16:26
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(AYDIN) - Aydın Ticaret Odası'nda Aydın milletvekilleri, oda başkanları ve valinin bir araya geldiği "birlik toplantısı" yapıldı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, "Seçim döneminden itibaren dile getirdiğim hayallerimden biri olan tüm Aydın milletvekillerimizin aynı masa etrafında birleşerek Aydın'ımızın geleceği için çözüm üretmesi ve Aydın lobisi oluşturması adına güzel bir adım atıldı" ifadelerine yer verdi.

Aydın'da Ticaret Odası'ndaki "birlik toplantısına", Aydın Valisi Yakup Canbolat, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş katıldı.

Toplantının ardından X hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Aydın Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsamızın düzenlediği 'Aydın İçin Birlik' iftar programında Aydın Valimiz ve Milletvekillerimizle bir araya gelerek, hepimizin ortak paydası olan Aydınımızı konuştuğumuz samimi bir akşam geçirdik. Seçim döneminden itibaren dile getirdiğim hayallerimden biri olan tüm Aydın miletvekillerimizin aynı masa etrafında birleşerek Aydınımızın geleceği için çözüm üretmesi ve Aydın lobisi oluşturması adına güzel bir adım atıldı. İftar sofralarının bereketini paylaşarak samimi bir akşam geçirdiğimiz bu verimli programa katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor; hep birlikte Aydın'ı daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum."

Bir sonraki toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Birlik Toplantısı: Milletvekilleri Gelecek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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