Aydın'da Bitki Koruma Eğitimi - Son Dakika
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Aydın'da Bitki Koruma Eğitimi

Aydın\'da Bitki Koruma Eğitimi
01.07.2026 09:18
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Aydın'da düzenlenen eğitimde çiftçilere bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı öğretildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitiminde, çiftçilere ürünlerin doğru, güvenli ve bilinçli kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler verilerek sürdürülebilir tarım ve çevre sağlığının korunması hedeflendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve bitki koruma hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, bitki koruma ürünlerinin insan sağlığına, çevreye ve doğal yaşama zarar vermeden doğru, güvenli ve bilinçli şekilde uygulanmasının sağlanması amacıyla düzenlenen bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitimi, Efeler'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. S.S.46 No'lu Aydın Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ve Kooperatif Başkanı Tolga Önal katıldı. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü teknik personeli, mahalle muhtarları ve üreticilerin de yer aldığı eğitim programına toplam 147 kişi katılırken, programda konuşan İl Müdürü Ayhan Temiz, bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve mevzuata uygun kullanımının sürdürülebilir tarımsal üretim, güvenilir gıda, insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilere yönelik eğitim ve yayım çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.

Eğitim programında bitki koruma ürünleri uygulayıcı belgesi alma şartları, güvenli kullanım, kişisel koruyucu ekipmanların önemi, kalibrasyon uygulamaları, doğru doz ve zamanlama ile çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik tedbirler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Program sonunda katılımcıların soruları uzman teknik personel tarafından yanıtlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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