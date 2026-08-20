Aydın'da Çiftçi Toplantıları Yapılacak - Son Dakika
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Aydın'da Çiftçi Toplantıları Yapılacak

Aydın\'da Çiftçi Toplantıları Yapılacak
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Aydın'da 21 Ağustos'ta üreticilerin talepleri ve incir hasadı hakkında bilgilendirme yapılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, kentin 17 ilçesinde üreticilerin tarımsal üretime ilişkin ihtiyaç ve taleplerinin ele alınacağı "Cuma Buluşmaları ve Çiftçi Toplantıları" gerçekleştirilecek. Toplantılarda özellikle yaklaşan incir hasadı, ürünlerin kurutulması ve depolanması, ürün kalitesinin korunması ile orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda üreticilere bilgilendirme yapılacak.

21 Ağustos 2026 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek buluşmalara, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan teknik personeller katılacak. Üreticilerle doğrudan bir araya gelinecek toplantılarda, Aydın'ın tarımsal üretim potansiyeli ve üreticilerin gündemindeki konular ele alınacak. Toplantılarda Aydın'ın bölgesel ve yöresel tarım ürünlerinin yanı sıra incir ve incir üretimi, zeytin ve zeytincilik, kestane, pamuk ve hayvancılık konularında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca orman yangınlarını önleyici tedbirler konusunda da üreticilere önemli bilgiler aktarılacak.

İncir hasadı öncesi üreticilere önemli bilgilendirme

Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden olan incirle ilgili olarak ise 2026/1 Sayılı İncir Tebliği, incir hasadı, incirin kurutulması ve depolanması ile ürün kalitesinin korunması konuları toplantıların önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Yetkililer tarafından üreticilerin hasat sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar aktarılırken, ürünün kalitesinin korunması ve uygun şartlarda değerlendirilmesine yönelik bilgiler de paylaşılacak.

Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilerin ihtiyaç ve taleplerinin de dinleneceği, tarımsal üretimle ilgili güncel gelişmelerin karşılıklı görüş alışverişiyle ele alınacağı belirtildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tüm üreticiler, 21 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te 17 ilçede gerçekleştirilecek Cuma Buluşmaları ve Çiftçi Toplantıları'na davet edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Çiftçi Toplantıları Yapılacak - Son Dakika

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