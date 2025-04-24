Aydın\'da Çocuklar İçin Eğlenceli Tiyatro Gösterimi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 7'den 70'e her yaştan Aydınlıyı kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için perdelerini açtı.

Deprem gerçeğini eğlenceli ve öğretici bir yaklaşım ile anlatan "Tıngır Mıngr Ülke" isimli oyun, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın usta oyuncuları tarafından çocuklar için sergilendi. Kırsal mahallelerden ve kent genelinde bulunan okullardan gelen çocuklar, Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyun ile unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklar tiyatro ile eğlenirken öğrendi.

Minik öğrenciler, kendilerini tiyatro ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN