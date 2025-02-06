Aydın\'da Deprem Anma Gününde Helva Hayrı Yapıldı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri anma yıldönümünde Nazilli'de de helva hayrı yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde 10 binden fazla vatandaşa helva hayrı yaptı. Gerçekleştirilen helva hayrında vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dualar ederken, duyarlılığından dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Nazilli'de 2 bin 500 adet olmak üzere toplamda 10 bin adet helva dağıtımı gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara tek tek ikramda bulundu.

Hayırdan tadan vatandaşlar da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibine duyarlılığından dolayı teşekkür ederek büyük depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi. - AYDIN