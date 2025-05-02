Aydın'da Deprem Güvenliği İçin Üst Düzey Toplantı - Son Dakika
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Aydın'da Deprem Güvenliği İçin Üst Düzey Toplantı

Aydın\'da Deprem Güvenliği İçin Üst Düzey Toplantı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, deprem güvenliğini artırmak amacıyla 8 meslek odası ile bir araya gelerek yapı stoklarının güvenliğini görüştü ve alınacak tedbirleri belirledi.

02.05.2025 14:51  Güncelleme: 14:53
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Birinci derece deprem kuşağında yer alan Aydın için Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda bir araya gelen 8 meslek odasının temsilcileri, yapı stoklarının güvenliğini artırmaya yönelik alınacak tedbirleri görüştü.

Aydın'da binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve muhtemel bir depreme karşı hazırlıklı olunması amacıyla çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı 8 meslek odası şube ve temsilcilikleri ile "Deprem" gündemiyle toplandı. Aydın'ın yapı stoklarındaki son durumunun değerlendirildiği toplantıda alınacak tedbirlerin tespit edilmesi ve alınacak kararların Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulması kararlaştırıldı.

Toplantı ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Toplantı neticesinde, bugüne kadar depreme yönelik alınan tedbirlerin tamamı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karara bağlanan ilin tamamını kapsayan ve ülkemizde bir ilk olan depreme ilişkin yapı stokunun güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler değerlendirildi. Ayrıca meslek odaları ile görüşülen tedbir önerilerinin, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmasına karar verildi. Bir sonraki toplantının da afet gündemiyle gerçekleşmesi, toplantıya kadar afete ilişkin alınan tedbirler ve ek önlemlere ilişkin ilgili çalışmaların yapılması karara bağlandı" ifadeleri yer aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi, Elektrik Mühendisliği Odası Aydın İl Temsilciliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği, Jeofizik Odası Aydın İl Temsilciliği, Jeoloji Odası Mühendisleri Aydın İl Temsilciliği, Makina Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği, Mimarlar Odası Aydın İl Temsilciliği, Şehir Plancıları Odası Aydın İl Temsilciliği katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Deprem Güvenliği İçin Üst Düzey Toplantı - Son Dakika

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