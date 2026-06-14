Aydınlılar Dünya Kupası maçını birlikte izledi

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkması, Aydın'da düzenlenen anlamlı etkinlikle büyük bir coşkuyla karşılandı.

Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda vatandaşlar, Türkiye ile Avustralya arasında oynanan Dünya Kupası karşılaşmasını dev ekrandan takip etti. Salona gelen taraftarlara çorba, çay ve simit ikram edilirken, tribünlerde ay-yıldızlı formalar ve bayraklarla renkli görüntüler oluştu. Etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Maç boyunca vatandaşlar müsabakayı büyük bir heyecanla izlerken, milli takımın her atağında hop oturdu hop kalktı. Karşılaşmanın 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanmasına rağmen Aydınlı futbolseverler, ay-yıldızlı ekibin diğer maçlarda başarılı olacağına dair umutlarını koruduklarını ifade etti. Organizasyona katılan vatandaşlar, böyle ortak etkinliklerin milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - AYDIN