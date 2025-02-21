Aydın'da Efeler Şehiriçi Otobüs Kooperatifi Eski Başkanı Okan Yalçın'ın Babası Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Efeler Şehiriçi Otobüs Kooperatifi Eski Başkanı Okan Yalçın'ın Babası Vefat Etti

Aydın\'da Efeler Şehiriçi Otobüs Kooperatifi Eski Başkanı Okan Yalçın\'ın Babası Vefat Etti

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin eski başkanı Okan Yalçın'ın babası Rasim Yalçın (87) sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı ve aileye taziyelerini iletti.

21.02.2025 17:40  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde 18 yıl başkanlık yapan Okan Yalçın'ın 87 yaşındaki babası Rasim Yalçın, hayatını kaybetti. Babasının sağlık sorunları nedeniyle başkanlıktan vazgeçen Yalçın'ın babası Rasim Yalçın, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde uzun yıllar başkanlık görevini yürüten ve babası için geçtiğimiz Temmuz ayında başkanlık görevini bırakan Okan Yalçın'ın babası Rasim Yalçın (87), sağlık sorunlarına bağlı sebeple hayatını kaybetti. Baba Yalçın'ın ani ölümü ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğarken, Efeler ilçesindeki Konaklı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rasim Yalçın son yolculuğuna uğurlandı. Şevketiye Mahallesi'nde toprağa verilen Rasim Yılmaz'ın defnedilmesinin ardından, cenazeye katılan vatandaşlar, acılı aileye taziyelerini iletti.

Cenazeye Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş, siyasi parti ve meslek odalarının temsilcileri, şehiriçi kooperatifi yönetimi ve şoförleri ile Yalçın'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Efeler, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Efeler Şehiriçi Otobüs Kooperatifi Eski Başkanı Okan Yalçın'ın Babası Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:47 İran lideri Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe şiirli yanıt İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:53:13. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Efeler Şehiriçi Otobüs Kooperatifi Eski Başkanı Okan Yalçın'ın Babası Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.