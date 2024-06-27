Aydın'da Emekli Adamın Çöp Toplama İşi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Emekli Adamın Çöp Toplama İşi

Aydın\'da Emekli Adamın Çöp Toplama İşi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Halil Yıldırım, arabasıyla gezerek topladığı çöpleri geri dönüşüme kazandırarak hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Emekli olduktan sonra başladığı bu işle her gün ekmeğini çıkaran Yıldırım, aynı zamanda çevreyi temizleyerek topluma da hizmet veriyor.

27.06.2024 12:56
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Halil Yıldırım, her gün arabasıyla gezerek topladığı çöplerle geçimini sağlarken, bir yandan da geri dönüşüme kazandırdığı çöplerle hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Efeler'de yaşayan 3 çocuk babası Halil Yıldırım (62), emekli olduktan sonra başladığı çöp toplama işiyle hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde evden çıkan ve kamyonetiyle ilçeyi gezen Yıldırım, topladığı çöpleri geri dönüştürerek ekmek parasını kazanıyor. Her gün dolaştığını ve ekmeğini çıkardığını söyleyen Yıldırım; "Emekli olduktan sonra bu işe başladım. İlçe genelindeki kırsal alanlarda birçok çöp birikintileri var. Buraları geziyorum ve plastik, naylon, teneke gibi birçok geri dönüştürülebilir malzemeleri topluyorum ve satıyorum. Çok şükür her gün ekmeğimi çıkarıyorum. Her yeri arabamla geziyorum. Hem ekmeğimi kazanıyorum hem de çöpleri toplayarak geri dönüşüme kazandırıyorum. Sıcak havalarda biraz zor olsa da yapacak bir şey yok. Ekmek parası için çalışmak zorundayız. Hem de topluma bir hizmet veriyorum aslında. Etrafa atılan çöpleri topluyorum temizliyorum bir yandan da naylon, şişe, plastik gibi tüm geri dönüşüm ürünlerini toplayarak geçimimi sağlıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Emekli Adamın Çöp Toplama İşi - Son Dakika

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