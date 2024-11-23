Aydın'da Emeklilere Özel Indirim: Emekli Kart Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Emeklilere Özel Indirim: Emekli Kart Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Aydın\'da Emeklilere Özel Indirim: Emekli Kart Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Emekli Kart' projesi, 107 bin 723 emeklinin yüzde 20 indirimle et ve süt ürünleri almasını sağlıyor. Emekliler, projeden memnun ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

23.11.2024 09:13  Güncelleme: 09:16
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Bugüne kadar 107 bin 723 emeklinin kullandığı Aydın Büyükşehir Belediyesi Emekli Kart ile vatandaşlar Halk Ege Et şubelerinde et ve süt ürünlerinde yüzde 20'lik indirimden faydalandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kent genelinde yaşayan 260 binden fazla emekli için başlatılan 'Emekli Kart' projesi emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Emekli olduğu gibi hemen emekli karta başvurduğunu kaydeden Yüksel Gökçe, "Yüzde yirmilik bir indirim bizim için büyük bir meblağ. Bu proje ile soframızda etli yemek arttı. Daha önce büyükşehirlerde böyle bir şey yoktu. Sağ olsun Özlem başkanımız bu konuda önderlik yaptı. Bütün Türkiye'ye de yayılmaya başladı. Emekli Kart ile Özlem Çerçioğlu Türkiye'ye örnek oldu. Sadece bu da değil ulaşımda da Özlem Başkan emeklilere çok destek oluyor. Kendisine emeklilere verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

"Halk Ege Et olmasa hiçbir şekilde et alamayız"

Emekli olduğu halde çalışmaya devam ettiğini ifade eden Fadime Ersel, "Halk Ege Et'teki et ve süt ürünlerindeki indirim ile cebime param kalıyor. Bu da benim için ekmek parası oluyor. Halk Ege Et olmasa hiçbir şekilde et alamayız. Halk Ege Et sayesinde evimize et ve süt ürünleri giriyor. Bunlar temel gıda ihtiyaçları. Ben isterim ki evime çok çok protein alayım çocuklarıma yedireyim. Maalesef günümüz şartlarında aldığımız aylıkla alabildiğimiz bu kadar. Özlem Başkanımızın her zaman arkasındayım her zaman destekçisiyim. Ulaşımda da biz emeklilere kolaylık sağladı. Başkanımızın bize sağladığı her imkandan faydalanamaya çalışıyorum. Özlem Başkanımızı seviyorum, kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Burası hem güvenli hem temiz"

Yaklaşık iki aydır Emekli Kart'tan faydalandığını ifade eden 78 yaşındaki Mehmet Ünsal, "Halk Ege Et'te et ve süt ürünleri yüzde yirmi indirimli. Dışarıda bu ürünler çok daha pahalı. Burası hem güvenli hem temiz. Bu kart olmasa alsam alsam yarım kilo et anca alırım. Şimdi iki kilo et alabiliyorum. Özlem Başkanımıza bu hizmeti için çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Emeklilere Özel Indirim: Emekli Kart Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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