Aydın\'da Geleneksel İmece Usulü İftar Büyük İlgi Gördü

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Yağdere Mahallesi'nde geleneksel halde 8 yıldır sürdürülen imece usulü iftar geleneği büyük ilgi gördü.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Yağdere Mahallesi'nde 8 yıldır devam eden geleneksel imece usulü iftar sofrası bu yıl da devam etti. Tüm mahallelinin katkılarıyla gerçekleşen iftar öncesinde imam hatipler Kur'an-ı Kerim okurken akşam ezanının okunmasının ardından iftar duası ile birlikte oruçlar açıldı. 3 binden fazla vatandaşın bir araya geldiği geleneksel iftar buluşmasında hem hasret giderildi hem de Ramazan ayı dayanışmasının mutluluğu yaşandı. Konuklara geleneksel Keşkek ile birlikte çorba, kuru fasulye, pilav, turşu ve helva ikram edildi.

Maddi ve manevi desteklerle yapılıyor

8 yıldır sürdürdükleri geleneksel iftar buluşmalarından birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Önder Soysal; "Tüm mahalle halkının maddi ve manevi katkılarıyla her yıl gerçekleşen ve kaynaşmamıza vesile olan bu iftar geleneğini sürdürmeye devam ediyoruz. Siyasetçisinden işadamına kadar muhteşem bir katılım oldu. Maliyetlerin yükselmesine rağmen herkes maddi ve manevi şekilde hayrımıza destek verdi. Emeği geçen tüm halkımıza ve davetimize icabet eden tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yağdere Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen toplu iftar yemeğine Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçe müdürleri, daire amirleri, Yağdere Mahallesi ile bağı bulunan İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar ile Yağdere Mahallesi sakinleri katıldı. - AYDIN