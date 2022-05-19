Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı - Son Dakika
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Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı

19.05.2022 15:29

Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da kutlanırken, kutlamalara statta gençler tarafından sergilenen gösteriler damga vurdu.

Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı

AYDIN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da kutlanırken, kutlamalara statta gençler tarafından sergilenen gösteriler damga vurdu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen ilk tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Valilik önünden Aydın Adnan Menderes Stadyumu'na kadar düzenlenen kortej yürüyüşü sonrası statta devam etti.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anarken, 19 Mayısların manevi atmosferinin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. Sevgili gençler, bu bayram sizin. Siz milletin temel direği, dinamiğisiniz. Geleceğimizin teminatısınız. Gençlik ve Spor Bayramı'nın birlik ve beraberlik ruhumuza bir kez daha pekiştirmesi dilek ve temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiir ve Gençliğe Hitabe okunurken, programa gençlerin 'Atatürk'e cevap' adıyla okudukları metin takdir topladı. Daha sonra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

"Öğrencilerin gösterileri damga vurdu"

Ödül töreninin ardından öğrencilerden oluşan folklor ekipleri Türkiye'nin yedi bölgesine ait halk oyunu gösterilerini sundu. Program karate, jimnastik, dans, bayrak yarışı gibi çeşitli etkinlikler ile devam ederken, öğrencilerin gösterilerini izleyen vatandaşlar ise öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı. 19 Mayıs programı Vali Hüseyin Aksoy'un öğrencileri ve tören ekibini tebrik etmesi ile sona erdi.

Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı
Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı
Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı
Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı

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Kaynak: İHA

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