Aydın\'da Gerçekçi Özel Harekat Tatbikatı

Aydın'da görev yapan özel harekat polislerinin "Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması ve Meskün Mahal Operasyonu" tatbikatı başarıyla gerçekleştirilirken, operasyon anında ortaya çıkan görüntüler ise gerçeğini aratmadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması ve Meskün Mahal Operasyonu Tatbikatı" başarıyla tamamlandı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, rehine kurtarma ve meskun mahaldeki hedeflerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar yapıldı. İlk olarak senaryo gereği midibüsteki kişileri rehin alan araç içerisindeki şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı, rehineler de başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarma görevinin ardından özel harekat ekipleri, meskun mahal operasyonu ile belirlenen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

Tatbikatı, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın İl Emniyet Müdürü yakından takip etti. Gerçekleştirilen operasyonun ardından Aydın Valiliği'nden "Her an hazır, her an teyakkuzda" başlığıyla yapılan paylaşımda "Aydın Valimiz Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Özel Harekat Timleri tarafından Otobüs Operasyonu Tatbikatı, Badili Operasyonel Taktiksel Atış, Meskun Mahal Operasyonu ve Keskin Nişancı Atışı tatbikatı gösterileri gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikat sonrası Vali Canbolat, Özel Harekat Polislerimizi başarılı gösterilerinden dolayı tebrik etti ve tüm güvenlik güçlerimize çalışmalarında başarılar diledi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN