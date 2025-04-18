Aydın\'da Gündüz Bakımevi Tartışması: Çocuğun İlişkisinin Kesilmesi ve Aileye Tepkiler

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Gündüz Bakımevi'nde 3 yaşındaki bir çocuğun, iddiaya göre hiçbir resmi bildirim yapılmadan bakımevinden çıkarılması ve eşyalarının poşetlerle kapıya konulması olayının ardından Efeler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, çocuğun ailesi suçlanarak, eşyalarının poşetle kapıya bırakıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, çocuğun kuruma alınmamasından dolayı ailenin kuruma tehdit içerikli mesaj gönderdiği ifade edildi.

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Açıklamaya konu olan sözde haberlerdeki iddialar ise tamamıyla gerçek dışıdır. Ebeveyn F.P.'nin söylemlerinin aksine, çocuğumuzun şiddete olan eğilimi geçtiğimiz yıl Ekim ayında yani yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıcından kısa süre sonra öğretmenlerimiz tarafından tespit edilmiştir. Durum, hiç vakit kaybetmeden aileye bildirilmiş ve çözümü konusunda gerekli tüm bilimsel tavsiyeler ebeveynlere iletilmiştir. O günden bu yana yaşanan süreçte çocuğumuzun pedagog destek süreci de titizlikle takip edilmiş ve merkezimizdeki eğitimi de sürmüştür. Pedagogla yapılan görüşmelerde ise sürecin takip edilmediği, tedavi seanslarının sıklıkla aile tarafından aksatıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu konu özelinde de aileye uyarı ve tavsiyelerde bulunulmasına rağmen dikkate alınmamıştır. Ekim ayından beri hem öğretmenlerimiz hem de pedagog desteğine rağmen çocuğumuzun şiddet eğilimi ne yazık ki artarak devam etmiştir. Bu durumu yansıtan tüm davranışlar, fotoğraflı ve videolu olarak tutanakla belgeli şekilde kayıt altına alınmış ve aile her defasında durumdan haberdar edilmiş, tutanaklar aile ile paylaşılmıştır. Sürecin olumlu yönde ilerlememesi durumunda ise çocuğumuzun kurumla ilişkisinin kesileceği de aileye birçok kez iletilmiştir. Üzülerek belirtiyoruz ki çocuğumuzun durumunun iyileşmemesi üzerine, diğer öğrencilerimizin ruh ve beden sağlığını korumak, gelişimlerini olumsuz etkilememek adına çocuğumuz ile kurumumuz arasındaki ilişki kesilmiştir. F.P.'nin söylemlerinde yer alan çocuğun eşyalarının poşetle kapıya bırakıldığı iddiası ise gerçeği yansıtmamaktadır. Ebeveyn F.P. ilişiğin kesilme kararının kendisine bildirilmesinin ardından kurumumuza yolladığı özür mektubunda çocuğunun yeniden kuruma alınmasını istemiş fakat bu talep yukarıda belirtilen haklı sebeplerce reddedilmiştir. F.P. bu kez tarafımıza defalarca kez tehdit içerikli mesajlar göndermiş ve aramalarda bulunmuştur. Arama ve mesaj içeriklerinin tamamı kayıt altındadır. Takdir etmek gerekir ki, Gündüz Bakımevlerimizde geleceğe hazırlanan tüm çocuklarımızın ruh ve beden sağlığının sorumluluğu bize aittir. Çocuklarımızın gelişimine zarar verebilecek davranışlarda bulunan öğrencilerimiz ile ilişkimizin kesileceği de kayıt sözleşmesinin 20'nci maddesinde apaçık belirtilmiş ve ailelerin ıslak imzalı onayları alınmıştır. Gündüz Bakımevlerimizde görevlerini layıkıyla yapan ve tüm öğrencilerine anne şefkatiyle yaklaşan öğretmenlerimize atılan bu iftiranın sahipleri hakkında hukuki süreç en kısa sürede başlatılacaktır" denildi. - AYDIN