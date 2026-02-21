Büyükşehir\'in iftar sofrasında oruçlar dualarla açıldı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar oruçlarını dualarla açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Her gün farklı ilçelerde düzenlenen programlar, binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor. Bugün de Buharkent ilçesi kapalı pazar yerinde, Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde, Köşk ilçesi Ilıdağ Mahallesi'nde, Kuyucak ilçesi Yeni Mahalle'de, Karacasu ilçesi Yaykın Mahallesi'nde ve Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu. Vatandaşlar, Ramazan'ın manevi atmosferinde bir araya gelerek oruçlarını hep birlikte açtı. Çocuklar ve aileler aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Vatandaşlar, her gün farklı mahallelerde iftar sofraları kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarıyla Aydınlıları bir araya getirmeyi sürdürecek. - AYDIN