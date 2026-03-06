Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi

Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi
06.03.2026 08:55  Güncelleme: 08:56
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca düzenlediği iftar programlarıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının kutlanacağını duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde düzenlediği iftar programları ile vatandaşları aynı sofrada buluşturmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında binlerce vatandaş oruçlarını hep birlikte açıyor, Ramazan ayının bereketi paylaşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün de Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda ve Ovaeymir Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesinde Belediye Meydanı'nda, Söke ilçesinde Sazlı Mahallesi'nde, Sultanhisar ilçesinde Uzunlar Mahallesi'nde, Karpuzlu ilçesinde Tekeler Mahallesi'nde, Nazilli ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'nde ve Bozdoğan ilçesinde Muğla Caddesi'nde kuruldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Tüm Aydınlıların Ramazan ayını kutlayan Başkan Çerçioğlu, iftar sofralarının kent genelinde kurulmaya devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika

