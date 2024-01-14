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Aydın'da İl Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın'da İl Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İl Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda çocuk hizmetleri konularındaki çalışmalar görüşüldü ve 2023 yılı yıllık veri analizi sunumu yapıldı.

Aydın\'da İl Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
14.01.2024 - 11:30,
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Aydın'da kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla İl Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İl Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Vali Yardımcısı Meral Uçar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çocuk hizmetleri konularındaki çalışmalar görüşüldü. Tüm paydaş kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerinin katıldığı toplantıda Çocuk Hizmetleri birimi tarafından 2023 yılı yıllık veri analizi, kurumlar arası işleyiş, gerçekleştirilen hizmetler hakkında sunum gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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