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Aydın'da İlkokul Öğrencilerinden Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Mektubu - Son Dakika
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Aydın'da İlkokul Öğrencilerinden Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Mektubu

Aydın'da yaşayan birinci sınıf öğrencisi İrem ve Kerem kardeşler, okuma yazmayı öğrendikten sonra ilk mektuplarını, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazdı. Anlamlı bir mektup gönderen kardeşler, her zaman gece gündüz çalışan doktorlara teşekkür ettiler.

Aydın\'da İlkokul Öğrencilerinden Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Mektubu
04.01.2024 - 16:27,
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Aydın'da yaşayan birinci sınıf öğrencisi İrem ve Kerem kardeşler, okuma yazmayı öğrendikten sonra ilk mektuplarını, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazdı. Anlamlı bir mektup gönderen kardeşler, her zaman gece gündüz çalışan doktorlara teşekkür ettiler.

Aydın'da okuma yazma öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencisi İrem, anlamlı bir adım atarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne duygusal bir mektup yazdı. İlk kez bir mektup yazan küçük kız, mektubunda sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden yaptıkları özverili çalışmalarını överken, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul nezdine tüm doktorların yeni yılını kutladı.

İrem ve kardeşi Kerem, mektuplarında "Sevgili doktorum, ilk yeni yıl mesajımı gece gündüz demeden bizler için çalışan doktorlarımıza yazmak istedim. Ben artık okuyorum ve yazıyorum. Aileme ve ülkeme faydalı bir insan olmayı diliyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. İrem ve Kerem Kardeşim" ifadelerine yer verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, İrem ve Kerem'in duygusal mektupları için teşekkür ederek, çocukların bu nazik hareketlerinin takdirle karşılandığını belirtti. Sağlık Müdürlüğü ayrıca, tüm çocuklara sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek temennisinde bulunarak, başarı dolu yıllar geçirmelerini diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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