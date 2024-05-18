Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen eğitimlerde ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi. Haydere İlkokulu ve Haydere Ortaokulu'nda yapılan eğitimlerde öğrencilere yaya eğitimi, genel trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımı gibi konular anlatıldı.

18.05.2024 11:57
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen eğitimlerde ilkokul öğrencileri trafik kurallarını öğrendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen trafik eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Bozdoğan ilçesinde de jandarma trafik ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Haydere İlkokulu ve Haydere Ortaokulu'nu ziyaret eden ekiplere, öğrencilere trafik kurallarını anlattı. "Trafik Kurallarını Öğreniyoruz, Trafikte Güvende Kalıyoruz" mottosuyla öğrencilere önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, oyun oynayacak ve oynanmayacak yerler, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında eğitim ve seminer verildi.

Konu ile ilgili Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerimizce ilçemiz Haydere İlkokulu ve Haydere Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenci ve velilerimize yönelik trafik kuralları konularında eğitim ve seminer verildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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