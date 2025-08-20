Aydın\'da İncir Araştırma Enstitüsü\'nde Hasat Etkinliği Düzenlendi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aydın Ziraat Odaları Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun Ağustos ayı toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı sonrası koordinasyon kurulu üyeleri ilçe protokolü ile incir hasadı yaptı. İncir çeşitlerinin de tanıtıldığı toplantıda deneme bahçesinde incir hasadı yapan katılımcılara bilgi veren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul, "42 adet tescilli incir çeşidimiz bulunuyor" dedi.

İncirliova Erbeyli Mahallesi'nde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki İncir Araştırma Enstitüsü'nde Aydın Ziraat Odaları Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun Ağustos ayı toplantısı yapıldı. Toplantının ardından 87 yıllık geçmişe sahip enstitünün çalışmaları hakkında katılımcılara Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Ziraat Odası başkanları ve beraberindeki katılımcılar deneme bahçesinde incelerde bulundu. Kaymakam Abay ve beraberindekiler bahçede bulunan 12 ayrı incir çeşidin hasadını gerçekleştirdi. Hasat sırasında incir çeşitleri hakkında bilgiler veren Enstitü Müdürü Mehmet Özkul İncir Araştırma Enstitüsü'nün şimdiye kadar 42 tescilli çeşit elde edildiğini, 4 çeşit üzerinde de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

" Türkiye'nin incir ihracatı büyük oranda Aydın'a bağlı"

Türkiye'nin incir ihracatının büyük oranda Aydın'a bağlı olduğunu belirten İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, "İncir Araştırma Enstitüsü'nde çeşitli incelemelerde bulunduk. Aydın'ın incir anlamında ne kadar önemli bir bölge olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Araştırma Enstitüsü'nün başarılı çalışmalarını memnuniyetle öğrendik. Türkiye'nin incir ihracatı büyük oranda Aydın'a bağlı. İncir veriminin bu sene de artacağını, daha iyi noktalara varacağımızı ümit ederek toplantıya katılan tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"İncirin çürüğü bile 150 TL"

İncirin değerine dikkat çeken ve çürüğünün dahi 150 TL'den satıldığını kaydeden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İncir bizim için çok değerli ve Aydın'da en çok üretilen meyve. Dünyanın hiç bir yerinde bir meyvenin çürüğü satılmazken, incirin çürüğü 100-150 TL arasında. Bizim için çok değerli bir ürün olan incirin üreticilerine hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. İncirimiz daha da değerlenir ve bol para eder inşallah" diye konuştu.

"87 yıldır hizmet veriyoruz"

İncirliova İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul ise İncir Araştırma Enstitüsü'nün 87 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Amaçlarının sürdürülebilir tarımda incirde katma değerli ürün üretimiyle Türkiye'nin ve dünya tarımına destek olmak, Türkiye'nin incir gelirini daha da ileriye götürmek olduğunu sözlerine ekleyen Özkul, "İncir Araştırma Enstitümüz 87 yıldır incir üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü uhdesinde hizmet vermektedir. İncir üzerinde gerçekleşen çalışmalarımız kapsamında 284 adet tip ve çeşit enstitümüz genetik kaynaklarında koruma ve muhafaza altına alınmıştır. Hali hazırda milli çeşit listemizde enstitümüz adına 42 adet incir çeşidimiz mevcuttur. Aynı zamanda 2025 yılında 2 adedi melezleme islah çalışmaları, 2 adedi de doğadan seleksiyon olmak üzere inşallah 4 adet yeni incirlerimizi de çeşit listesine kazandıracağız. Yegane amacımız sürdürülebilir tarımda, incirde katma değerli ürün üretimiyle ülkemiz ve dünya tarımına destek olmak, ülkemiz incir gelirini daha da ileriye götürmek. Bu konuda birçok disiplini çalışmayı enstitümüz bünyesinde yürütüyoruz. Sadece Aydın değil Türkiye'nin tamamında incir plantasyonlarının yaygınlaştırılması özelinde iklim, toprak ve ekolojik şartları araştırmacılarımız birebir değerlendirerek uygun çeşit, sofralık veya kurutmalık hangisi olacaksa değerlendirmesini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda enstitümüz her yıl 30 bin adet fidan üretimi gerçekleştirmekte ve bu fidanların yüzde 30'luk kısmını çeşitlerimiz oluşturmaktadır. Elde edilen; sarı zeybek, akça, beyaz orak, siyah orak, sultan selim, mor güz, yeşil güz gibi çeşitlerimizin de sektörde yayılmasını hedefliyoruz ve bu şekilde de üretimin devamlılığını da sağlayacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu'nun aylık olağan toplantısına ve incir hasadı etkinliğine; İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, İncirliova İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul ve ilçe ziraat odalarının başkanları ve enstitü görevlileri katılım sağladı. - AYDIN