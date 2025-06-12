Aydın'da İncir İlekleri Denetlendi - Son Dakika
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Aydın'da İncir İlekleri Denetlendi

Aydın\'da İncir İlekleri Denetlendi
12.06.2025 10:57
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Aydın'da incir ilekleri denetlenerek kaliteli üretim için pazar tezgahları kontrol edildi.

İncir ağaçlarını sineklendirmek ve kaliteli incir elde etmek için kullanılan ilekler, pazar tezgahlarını süslemeye başlarken, Germencik ilçesinde ekipler ilek tezgahlarını denetledi.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da, ilekleme dönemi başlarken, "deli ilek" olarak bilinen küçük ilekler de pazar tezgahlarını süslemeye başladı. Genellikle incir ağaçlarını sineklendirmek ve kaliteli incir elde etmek için satın alınan ileklere yönelik Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi'nde kurulan ilek pazarında denetim gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde hastalık ve incir siyah sineği vuruğu tespit edilen ileklerin bulunduğu tezgahlar toplatılırken, satıcılara hastalıklı ileği pazara getirmemeleri, üreticiye seçme yaptırmadan ürün satmamaları, aksi halde tebliğ gereği idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İncir üreticilerimizin sağlıklı ve kaliteli ilek temini için Valilik Tebliğimiz çerçevesinde belirlenen kriterler doğrultusunda ilek pazarı denetimlerimiz devam ediyor. Bu amaçla, müdürlüğümüz eekipleri ilimizde incir üretiminde önemli bir yere sahip olan Germencik ilçemizdeki Balatçık Mahallesi'nde kurulan incir ilek pazarında incelemelerde bulundular. İlek pazarında alıcı ve satıcılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunan İl Müdürümüz, sağlıklı ve kaliteli bir incir ileğinde bulunması gereken özellikler ve yayımlanmış olan Valilik Tebliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı'mız talimatı uyarınca uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Aydın'ın incir üretim bilgilerini de paylaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın'ın 2024verielerine göre 364 bin 462 hektarlık tarımsal alanıyla ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtirken, açıklamanın devamında "Bu tarımsal alanların 38 bin 671 hektar alanında incir üretimi yapılmaktadır. 209 bin 590 ton incir üretimi gerçekleştirilmiştir. Ülkemizdeki toplam üretim payımız yüzde 56'dır. İller sıralamasında 1. sırada yer almaktadır. Aydın İncirimiz AB Tescilli Coğrafi İşaretli ürünlerimizdendir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Germencik, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da İncir İlekleri Denetlendi - Son Dakika

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