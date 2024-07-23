Aydın\'da Jandarma Ekipleri Orman Yangını ve Doğa Konularında Vatandaşları Bilgilendirdi

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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar orman yangını, kültür tabiat varlıklarının korunması ve doğa konularında vatandaşları bilgilendirerek uyarıcı broşürler dağıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Söke İlçesi sorumluluk sahasında bulunan UNESCO tarafından korunan gelecek nesillere aktarılacak kültür tarih miraslardan Doğanbey Eski Rum Köyü ve Pirene Antik Kentini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın felaketlerinin tekrarının yaşanmaması adına farkındalık oluşturması için; orman yangınlarının önlenmesi, ormanlık alanlar ile mesire alanlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtımı yapan ekipler, sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti ve kültür tabiat varlıklılarının korunması, doğa sevgisi' farkındalığı oluşturma maksatlı vatandaşlarla bilgilendirici sohbetler edilerek bölgede bulunan sit alanlarında denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. - AYDIN