Aydın'da jandarma ekipleri tekne turları ve piknik alanında uyarıda bulundu - Son Dakika
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Aydın'da jandarma ekipleri tekne turları ve piknik alanında uyarıda bulundu

Aydın\'da jandarma ekipleri tekne turları ve piknik alanında uyarıda bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri, Kemer Barajı'nda faaliyete başlayan tekne turları için tekne kaptanları ile Adnan Menderes Piknik alanında piknik yapan vatandaşları çeşitli konular hakkında uyardı. Tekne kaptanlarına can yeleği giyme gerekliliği hatırlatılırken, piknik alanı ise orman yangınlarına karşı kontrol edildi.

20.05.2024 11:29
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri Kemer Barajı'nda faaliyete başlayan tekne turları için tekne kaptanları ile Adnan Menderes Piknik alanında piknik yapan vatandaşları çeşitli konular hakkında uyardı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra çeşitli konularda da vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bozdoğan ilçesinde bulunan Kemer Barajı ve Adnan Menderes Piknik Alanında faaliyete başlayan tekne turları için tekne kaptanları uyarılırken, tura katılan vatandaşların boğulma olaylarına karşı can yeleği giyme gerekliliği hatırlatıldı. Öte yandan Adnan Menderes Piknik alanı vatandaşların huzur ve güven içerisinde keyifli vakit geçirmeleri amacıyla özellikle orman yangınlarına karşı kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da jandarma ekipleri tekne turları ve piknik alanında uyarıda bulundu - Son Dakika

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