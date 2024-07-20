Aydın\'da Jandarma Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirerek Uyarıcı Broşürler Dağıttı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşları çeşitli konularda uyararak bilgilendirerek uyarıcı broşürler dağıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Belenova Mesire Alanı'nda vatandaşlara KADES uygulaması ile orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Ormanlık alanlar ile mesire alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili 'her şey elimizde' mottosuyla uyarıcı broşürler dağıtan jandarma ekipleri çocuklara ise jandarma logolu balon, boyama kitabı hediye etti. Ekipler, ormanlık alan ve mesire alanlarında kontrol ve denetim yaparken, bu tür faaliyetlerin sık sık sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN