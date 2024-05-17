Aydın'da jandarma ekipleri Engelliler haftası dolayısıyla bakım merkezinde kalan özel bireyleri ziyaret etti.
Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle Köşk ilçesi Beyköy Mahallesinde bulunan özel bir bakım merkezinde kalan özel bireyler " Sevgi Varsa Engel Yoktur" ilkesiyle ziyaret edildi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın'da Jandarma Ekipleri Engelliler Haftası Dolayısıyla Bakım Merkezindeki Özel Bireyleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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