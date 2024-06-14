Aydın'da jandarma teşkilatının 185'inci yıl dönümü etkinlikleri gerçekleştirildi

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Aydın'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli anma ve hayır etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde çelenk sunma töreninin ardından, şehitlik ziyareti gerçekleştirilip kent meydanında hayır yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kapsamında Aydın'da bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başlayan programda Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kutlama mesajları ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesi okundu. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen şiir yarışmasında il bazında, liseler arası dereceye giren Germencik Anadolu Lisesi 11/C sınıfı öğrencisi Nazlıcan Gülden 'Ben Jandarmayım' ve ortaokullar arasında dereceye giren Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Buse Akın 'Yüce Jandarma, Ulu Jandarma' isimli şiirlerini okudu. İl Jandarma Komutanı Aldemir'in konuşmasının ardından şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edildi.

Aydın Valiliği önündeki program sonrasında şehitlik ziyareti yapılırken, Bey Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin resimleri kent meydanında sergilendi. Son olarak şehitlerin ruhu için irmik helvası ve limonata hayrı yapıldı.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle anarken, jandarma teşkilatının ne denli önemli bir görev üstlendiğini bir kez daha vurgulayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN