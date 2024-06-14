Aydın'da jandarma teşkilatının 185'inci yıl dönümü etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da jandarma teşkilatının 185'inci yıl dönümü etkinlikleri gerçekleştirildi

Aydın'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli anma ve hayır etkinlikleri düzenlendi.

14.06.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli anma ve hayır etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde çelenk sunma töreninin ardından, şehitlik ziyareti gerçekleştirilip kent meydanında hayır yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kapsamında Aydın'da bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başlayan programda Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kutlama mesajları ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesi okundu. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen şiir yarışmasında il bazında, liseler arası dereceye giren Germencik Anadolu Lisesi 11/C sınıfı öğrencisi Nazlıcan Gülden 'Ben Jandarmayım' ve ortaokullar arasında dereceye giren Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Buse Akın 'Yüce Jandarma, Ulu Jandarma' isimli şiirlerini okudu. İl Jandarma Komutanı Aldemir'in konuşmasının ardından şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edildi.

Aydın Valiliği önündeki program sonrasında şehitlik ziyareti yapılırken, Bey Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin resimleri kent meydanında sergilendi. Son olarak şehitlerin ruhu için irmik helvası ve limonata hayrı yapıldı.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle anarken, jandarma teşkilatının ne denli önemli bir görev üstlendiğini bir kez daha vurgulayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da jandarma teşkilatının 185'inci yıl dönümü etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
16:46 Başkan bizzat söyledi Nwakaeme Trabzonspor’a geri dönüyor Başkan bizzat söyledi! Nwakaeme Trabzonspor'a geri dönüyor
16:35 İbrahim Kutluay ve Demet Şener’in kızı İrem mezun oldu Son hali anneye benzetildi İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:10:22. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da jandarma teşkilatının 185'inci yıl dönümü etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement