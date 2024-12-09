Aydın\'da Jandarmadan Üniversite Öğrencilerine Denetim

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Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde yapılan denetimlerde Jandarma 201 şahsı sorguladı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Işıklı Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde (KYK çevresinde) suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla " Sıcak Nokta Uygulaması" kapsamında 201 şahıs ve 111 araç sorgusu yapıldı. Üniversite öğrencilerinin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN