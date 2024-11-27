Aydın\'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Tiyatro Etkinliği

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle şiddete "Dur" demek amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sergilenen "Şimdi Ne Olacak?" isimli tiyatro gösterisi, Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Sahnesi'nde Aydınlı kadınlar ile buluştu. Tiyatro gösterisini izlemeye Sultanhisar, Köşk ve Efeler ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlar da geldi. Yoğun katılımın olduğu tiyatro gösterisinin sonunda izleyiciler, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının performansını ayakta alkışladı.

Kadına karşı şiddete trajikomik bir şekilde dikkat çeken "Şimdi Ne Olacak?" oyununu izlemek için Yavuzköy, Atça, Yılmazköy, Dalama ve Ovaeymir mahallelerinden gelen kadınlar, kendilerini tiyatro ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN