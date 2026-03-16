Aydın Büyükşehir\'den Kadir Gecesi\'nde lokum ikramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Aydın'ın 17 ilçesinde, camilerde vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

Vatandaşlar, bu anlamlı gecede gerçekleştirilen ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını dileyen Başkan Çerçioğlu, "Tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesi dileğiyle; Kadir Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN