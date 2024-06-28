Aydın\'da Kamu Hastanelerinin Performansı Değerlendirildi

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında hizmet başkanları ve başkan yardımcıları, kamu hastaneleri başhekimleri ile gerçekleştirilen hastane hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Aydın'da hizmet veren kamu hastanelerinin performansı ve geleceğe yönelik stratejiler ele alındı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sunumla başlayan toplantıda, servis ve yoğun bakım doluluk oranları, il dışı sevk oranları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yapılan çalışmalar gibi birçok önemli konu değerlendirildi. Ayrıca, genel sağlık hizmetlerinin işleyişi ve çalışma planlarında yapılacak düzenlemeler de gündeme geldi. Toplantıda, kamu tasarruf tedbirleri konusunda alınması gereken önlemler ele alınırken, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerindeki kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik tedbirler de masaya yatırıldı.

Dr. Eser Şenkul'un Aydın'daki sağlık hizmetlerinin en üst seviyede sunulması için tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmasının önemine vurgu yaptığı toplantı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler ve alınacak tedbirlerin belirlenmesiyle sona erdi. - AYDIN