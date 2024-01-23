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Aydın'da Kan Stokları Kritik Seviyelerde, Vatandaşlardan Kan Bağışı Çağrısı - Son Dakika
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Aydın'da Kan Stokları Kritik Seviyelerde, Vatandaşlardan Kan Bağışı Çağrısı

Aydın'da kan stokları kritik seviyelerde seyretmeye devam ederken Aydın Valiliği, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Özellikle kanser, talasemi gibi hastalıklar sebebiyle tedavi gören vatandaşlar için kanın düzenli olarak ihtiyaç olduğu belirtilirken, Aydın Valiliği vatandaşlara kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Aydın\'da Kan Stokları Kritik Seviyelerde, Vatandaşlardan Kan Bağışı Çağrısı
23.01.2024 - 12:26,  Güncelleme: 12:29
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Aydın'da kan stokları kritik seviyelerde seyretmeye devam ederken Aydın Valiliği, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Artan soğuk hava şartları nedeniyle Aydın'daki kan stokları kritik seviyelere ulaşırken, Aydın Valiliği yaptığı paylaşımla kan bağışının önemine dikkat çekti. Özellikle kanser, talasemi gibi hastalıklar sebebi ile tedavi gören vatandaşlar için kanın düzenli olarak ihtiyaç olduğu bilinirken, Aydın Valiliği vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Sosyal medya platformu üzerinden "Candan Bağlıyız" başlığıyla yapılan paylaşımda "Sana ihtiyacımız var Kan Dostum. Çünkü, bir damla kan bir can. Siz de Kızılay'a kan bağışçısı olun, kan bekleyen milyonlar hayata bağlansın" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da Kan Stokları Kritik Seviyelerde, Vatandaşlardan Kan Bağışı Çağrısı - Son Dakika
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