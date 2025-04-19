Aydın'da Kanatlı Hayvan İtlafı İtirazında 5 Gözaltı - Son Dakika
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Aydın'da Kanatlı Hayvan İtlafı İtirazında 5 Gözaltı

Aydın\'da Kanatlı Hayvan İtlafı İtirazında 5 Gözaltı

İncirliova'daki sertifikasız çiftlikteki 5 bin kanatlı hayvan itlaf edildi; 5 şüpheli adli kontrolle serbest.

19.04.2025 09:26
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde sertifikasız ve sağlıksız şartlarda 5 bine yakın kanatlı hayvan üretiminin yapıldığı çiftlikteki itlaf işlemleri sırasında ekiplere zorluk çıkartan biri kadın 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şarıyla serbest bırakılırken, konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesi kırsal Hacıaliobası Mahallesi'ndeki bir çiftlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde yaklaşık 5 bine yakın kanatlı hayvanın sertifikasız ve sağlığa uygun olmayan şartlarda üretiminin yapıldığı tespit edildi. İncelemelerin ardından kanatlı hayvanlar için itlaf kararı verilirken, çiftlik sahibi şahsa da ilgili kanun maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 5 bin hayvanın itlaf işlemi sırasında biri kadın 5 şüpheli karara tepki göstererek işlemleri engellemek istedi. Duruma müdahale eden jandarma ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "17 Nisan 2025 günü İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gelen Hacıaliobası Mahallesi'nde bulunan çiftlikte izin belgesi olmaksızın kanatlı hayvan yetiştirildiği ihbarı üzerine ilçe tarım ekiplerinin yapacağı işlem esnasında güvenlik ve emniyet tedbiri almak amacıyla İlçe Jandarma ekipleriyle harekete geçilmiştir. İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, söz konusu mahalde yaklaşık 5 bin adet tavuk ve civciv ile kuluçka makinesi ve kuluçkalık yumurta bulunduğu, hayvanların isimleri bilinmeyen farklı kişiler tarafından kanatlı hayvan nakillerinde gerekli olan belgeler olmaksızın sevkinin yapıldığı ve ilgili kişinin adına kayıtlı hayvancılık işletmesinin olmadığı tespit edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 250 ve üzeri tavuk yetiştiriciliği yapılan işletmeleri kapsayan 'Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Talimatı'nın 16.4. maddesinde yer alan 'Kayıtsız olarak faaliyet gösteren işletmelerin tespiti durumunda 5996 sayılı Kanun'un 41.inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği yasal işlem uygulanır. Bu işletmelerdeki ürünler ile hayvanlar ise yine 5596 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği itlaf ve imha edilir' hükmü gereğince ve 5996 sayılı kanunun idari ve fenni yaptırımlar uygulanmıştır. İmha işlemi esnasında üreticiler tarafından imha işleminin yapılmasına engel olmak için direnç göstermeleri üzerine bilgi verilen nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adı geçen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler 18 Nisan 2025 günü adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından şüphelilerin tamamı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Kanatlı Hayvan İtlafı İtirazında 5 Gözaltı - Son Dakika

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