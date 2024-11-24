Aydın'da Karbon Ayak İzini Azaltma Projesi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Karbon Ayak İzini Azaltma Projesi

HERO 3.0 projesi, Aydın'da çevre bilincini artırmak için etkinlik düzenledi.

24.11.2024 19:03
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Aydın'da çevreci AB projesi etkinliği

AYDIN - Aydın'da Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz tarafından yazılan HERO 3.0 adlı Fransa AB Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan AB 'Bireysel karbon ayak izlerini azaltma ve doğal kaynakları koruma' projesi Aydın'da yapıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz tarafından yazılan HERO 3.0 adlı proje Fransa AB Ulusal Ajansı tarafından desteklenemeye hak kazanan projenin partnerleri, Fransa'dan Institut Saumurois de la Communication, Türkiye'den Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Bulgaristan'dan TI MOZHESH LI adlı gençlik derneği yer aldı.

"Proje, Fransız ulusal basınında da yer aldı"

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, projenin açılış toplantısının Fransa'nın Saumur şehrinde yapıldığını ifade ederek: "Projenin ilk ayağı olan Fransa etkinliği büyük ilgi gördü. Proje etkinliğimiz Fransız ulusal basınında önemli yer edindi. Bireysel karbon ayak izini azaltmada ve doğal kaynakları korumada gençlerin rolünün önemini vurgulayan 'Hero 3.0 Young People Saviours of The Future' adlı Avrupa Birliği Projesi'nin 'Peers To Peers' adlı ikinci proje etkinliği ise proje ortakları ve gençlerin katılımlarıyla Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe; proje partnerleri olan Fransa'dan Institut Saumurois de la Communication, Türkiye'den Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Bulgaristan'dan Ti Mozhesh Li adlı gençlik derneği temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı"

"Karbon ayak izinin etkileri masaya yatırıldı"

Prof.Yılmaz: "Gençlerin karbon ayak izinin dünya üzerindeki etkilerinin farkına varmalarını, ilk olarak kendilerinden başlayarak bireysel karbon ayak izlerini azaltma yollarını öğrenmelerini ve bu konuda duyarlılık geliştirmelerini amaçlayan proje kapsamında dijital eğitim ve öğretim materyalleri etkinlik kapsamında öğrencilere ve akademisyenlere sunuldu. Toplantı tarafımca yapılan açılış konuşması ve sunumun ardından yine üniversitemiz adına Doktorant Selda Manav ve Öğr.Gör. Mehmet Serdar Gür'ün sunumları ile devam etti. Etkinlik yerli yabancı tüm partnerlerin interaktif sunumlarının ardından katılımcılara sertifika verilmesiyle son buldu" dedi.

İki gün süren proje toplantısının ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Fransa, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Karbon Ayak İzini Azaltma Projesi - Son Dakika

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