Aydın\'da Karne Şenliği Coşkusu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenliği, üç gün boyunca çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılını geride bırakan çocuklar, Tekstil Park'ta gerçekleşen şenlikte yaz tatiline coşku dolu bir başlangıç yaptı. Şenlik, 19 Haziran Perşembe akşamı sevilen sanatçı Melis Fis'in konseriyle başladı. Ardından 20-21-22 Haziran tarihlerinde Fuar Aydın alanında devam eden etkinlikleri her gün binlerce çocuk ve aile ziyaret etti.

Karne Şenliği boyunca şişme oyun parkurları, survivor ve mini survivor oyun alanları, oyun çadırları, mini disko, sahne etkinlikleri, yüz boyama ve sosis balon atölyeleri büyük ilgi gördü. Tahta bacak, maskot gösterileri, akrobat, jonglör ve sihirbaz gösterileri çocuklara keyifli anlar yaşattı. Etkinlik alanında dağıtılan pamuk şeker, limonata ve patlamış mısır ikramları da çocukların yüzünü güldürdü.

Çocukların mutluluğuna ortak olan aileler, bu anlamlı etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN