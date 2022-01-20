Üye Girişi
Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi

20.01.2022 11:53
Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi

Aydın'ın İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'ndeki İncir Araştırma Enstitüsü'nde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) kuruluşunun 30. yıl etkinlikleri kapsamında 'Kestane Farkındalık Günü' etkinlikleri düzenlendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'ndeki İncir Araştırma Enstitüsü'nde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) kuruluşunun 30. yıl etkinlikleri kapsamında 'Kestane Farkındalık Günü' etkinlikleri düzenlendi.

TAGEM'in kuruluşunun 30. yıl etkinlikleri kapsamında 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği gerçekleştirildi. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, " Türkiye'de 76 bin ton kestane üretiliyor. Bu kestanelerin 26 bin tonu Aydın'dan karşılanıyor. Bu da Türkiye üretiminin yüzde 34'üne tekabül ediyor. Aydın genelinde 5 bin kestane üreticisi bulunurken, ilimiz kestane üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alıyor" dedi.

TAGEM Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan Kızılcı ise Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu ve kendine yeten bir ülke durumunda bulunduğunu ifade ederek tüm tarım ürünlerinin sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından konu uzmanların sunumları ve kestane AR-GE çalışmalarının tanıtımı ile devam eden etkinlik, ADÜ Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Engin Ertan'ın 'Aydın ve Kestane' konulu sunumunun ardından sona erdi.

Etkinliğe; İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan Kızılcı, TAGEM Bahçe Bitkileri Dairesi Meyvecilik ve Organik Tarım Araştırmaları Koordinatörü Ayşen Alay Vural, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Feride Hülya Erginer, paydaş kurum temsilcileri ve ilçe protokolü katıldı. - AYDIN

Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi
Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi
Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi
Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi

YORUMLAR
500

İncirliova, Araştırma, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Bilim insanları "kıyamet saati"ni 75. kez devreye alıyor! Geçtiğimiz sene felakete en çok yaklaşılan zamanı göstermişti Bilim insanları "kıyamet saati"ni 75. kez devreye alıyor! Geçtiğimiz sene felakete en çok yaklaşılan zamanı göstermişti         
11:56
Esra'nın cesedini yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş! Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis istendi Esra'nın cesedini yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş! Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis istendi         
11:46
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti         
15:42
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24

Son Dakika Haberleri
11:48 KDV düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e geliyor! Çalışmalar son aşamada!
11:46 Esra'nın cesedini yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş! Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis istendi
11:37 İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi
11:36 Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?
11:35 Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti
11:31 Annemizi Saklarken yeni bölüm yayınlandı! Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
11:18 Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor
11:18 Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor
11:17 Erdoğan "Hesabı İmralı'ya verecek" deyince, Akşener "Hapisten çıkarmak mı istiyorsun" diye sormuştu! AK Parti: Asla kabul edilemez, siyasi iftiradır
11:17 Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 12:04:25. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement