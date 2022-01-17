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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 135 kişi uyarıldı - Son Dakika

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 135 kişi uyarıldı

17.01.2022 12:12
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 135 kişi uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen 135 kişi uyarıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen 135 kişi uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 82 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız sürüyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 10-16 Ocak 2022 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 135 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 135 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 135 kişi uyarıldı

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Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Koronavirüs, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da KGYS'ye yakalanan 135 kişi uyarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da KGYS'ye yakalanan 135 kişi uyarıldı - Son Dakika
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