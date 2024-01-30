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Aydın'da Köpeğin Danaya Kafa Tutması İçleri Isıttı - Son Dakika
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Aydın'da Köpeğin Danaya Kafa Tutması İçleri Isıttı

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde 'Çiko' isimli köpeğin kendinden kat kat ağırlıktaki danaya kafa tutması ve dananın da bu oyuna eşlik etmesi görenlerin içini ısıttı. Köpeğin kendinden katbekat fazla ağır danaya kafa tutması ortaya sevimli görüntüler ortaya çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan videoda, birlikte oyun oynayarak neşeli anlar geçiren hayvanların dostluğu görenlerin hem içini ısıttı hem de güldürdü.

Aydın\'da Köpeğin Danaya Kafa Tutması İçleri Isıttı
30.01.2024 - 15:07,
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Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde 'Çiko' isimli köpeğin kendinden kat kat ağırlıktaki danaya kafa tutması ve dananın da bu oyuna eşlik etmesi görenlerin içini ısıttı.

İncirliova'daki bir hayvan çiftliğinde, dana ve köpeğin dostluğu ilgi çekiyor. Köpeğin kendinden katbekat fazla ağır danaya kafa tutması ortaya sevimli görüntüler ortaya çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan videoda, birlikte oyun oynayarak neşeli anlar geçiren hayvanların dostluğu görenlerin hem içini ısıttı hem de güldürdü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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